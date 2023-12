A Quertuda tem tudo o que é essencial para um Cabaz de Natal

O Cartaxo tem uma mercearia à antiga, A Quertuda, no número 24 da Rua Dr. Manuel Gomes da Silva gerida por uma jovem, Joana Sequeira, de 26 anos que tem sido um sucesso, desde a sua abertura há um ano.

A mercearia vende produtos a granel, desde detergentes, a massas, chocolates, azeite, queijos, enchidos e bacalhau. Directamente da horta de Joana Sequeira ou de produtores locais vêm as frutas e os legumes frescos. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 09h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00. Aos sábados, A Quertuda abre da parte da manhã, das 09h00 às 13h00.

O nome da mercearia presta homenagem ao avô da proprietária, Adalberto Martins, que era conhecido por Quertudo. Os móveis que foram construídos pela jovem e pelo seu pai, José Sequeira, inspirados por fotografias de mercearias antigas, onde não faltam as balanças com pratos ou a telefonia.

Joana Sequeira tem nos pais o seu maior apoio e tem trilhado um caminho de sucesso desde a abertura da mercearia, há precisamente um ano. As bolachas de clara de ovo com açúcar e laranja são o produto mais vendido. Os bolinhos de limão e os chás são a perdição dos clientes que aguardam ansiosamente a chegada do chá preto da noite de Natal.