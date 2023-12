Funerária Braz & Sampaio tem serviço permanente todo o ano

partilhe no Facebook

A Agência Funerária Braz & Sampaio tem a gestão experiente dos proprietários Pedro Sampaio e Carlos Braz que trabalham no ramo com profissionalismo há mais de uma década.

Localizada na Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, número 275, em Fazendas de Almeirim, abriu também no concelho de Almeirim há quatro anos, a 1 de Dezembro de 2019, na Rua Condessa da Junqueira, nº 104.

Dispõe de um serviço de atendimento permanente 24 horas por dia, 365 dias por ano. Entre os serviços disponíveis estão funerais, cremações, trasladações nacionais e internacionais e florista.