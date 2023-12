A RCS - Refrigeração e Climatização Scalabitana evita grandes deslocações

Aliar a estética ao conforto é a missão da RCS - Refrigeração e Climatização Scalabitana, empresa com sede em Santarém, que disponibiliza kits de pré-instalação para ar-condicionado e respectivos acessórios, compressores, ventiladores, resistências, vedantes para frios, termóstato analógico e digital e ainda peças e acessórios para electrodomésticos.

A criação da RCS - Refrigeração e Climatização Scalabitana foi criada para dinamizar o mercado em Santarém, evitando deslocações dos profissionais da região a outros distritos. A empresa nasceu de uma necessidade do próprio gerente, Luís Bernardino, em encontrar material.

Com loja aberta desde Março deste ano na Avenida Bernardo Santareno, número 6, em Santarém, a RCS tem ao dispor uma vasta gama de equipamentos e materiais com boa relação preço-qualidade e a possibilidade de visita de um técnico ao local da instalação, que em caso de compra do equipamento é deduzível na factura.

“Há clientes a quem nem é preciso explicar o que vou fazer, porque me recomendaram”, explica o profissional Luís Bernardino, com 25 anos de experiência no sector. A RCS - Refrigeração e Climatização Scalabitana está aberta de segunda a sexta das 09h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30.