Limpeza de reservatórios de água no concelho de Santarém

A empresa municipal Águas de Santarém vai realizar trabalhos de limpeza e higienização dos reservatórios de armazenamento de água no concelho de Santarém de modo a continuar a garantir a total segurança e qualidade da água distribuída, depois de ser reconhecida pelo terceiro ano consecutivo com o Selo da Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano. A primeira operação teve lugar a 29 de Novembro e prolonga-se até 25 de Janeiro de 2024.

A equipa técnica da Águas de Santarém e uma empresa especializada vão executar os trabalhos que foram calendarizados para minimizar os transtornos de interrupção do abastecimento de água, tendo sido privilegiado o horário laboral em que se prevê uma menor concentração dos residentes nas habitações. A intervenção inclui também acções de inspecção ao interior dos reservatórios para aferir o estado de conservação das infraestruturas e identificar possibilidades de melhoria dos reservatórios de água do concelho.

As zonas ou localidades afectadas são: Espinheira; Prado; Valverde; Pé da Pedreira; Póvoa das Mós; Atalaia; Casal do Arrocho; Vale Flores; parte dos Casais da Bufinha; Azoia de Cima; Bairro D. Constança; Sinterra; Casais da Maria Delfina; Baixinho; toda a freguesia de Abitureiras; Vila Nova da Babeca; Moçarria; Picaró; Secorio; Chões; Outeiro de Alfazema; Outeiro de Cabanas; Casais da Barroca; Romeira; Casais de S. Brás; zona alta de Pernes; Outeiro de Pernes; Chã de Baixo; Comeiras; St. Amaro; Fonte da Pedra; Nabais; Alfeijoeiros; Corredoura; Torre do Bispo; Alcaidaria; Alto do Vale; Ponte celeiro; Pinheirinho; Póvoa da Isenta; Quinta dos Covões; Fonte da Pedra; Comenda; Casal da Roca; Terra Fria; Ponte Nova; Charneca; Vila Nova; Bouças; Monte Iraz; Casal da Estrada Famaiva; Alcanhões; Póvoa de Santarém; Casalinhos; Casal Novo; Quinta da Comenda; Vale Figueira; Casal do Grilo; Santarém; Zonas S. Pedro, Complexo Aquático, Grainho, Perofilho; Portela das Padeiras; Azoia de Baixo; Várzea; Louriceira; Vila Nova do Coito; Vale Estacas; Bernardo Santareno; Zona Industrial; Fontainhas e zona do Hospital Privado; S. Domingos e Albergaria.