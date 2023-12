Eyes For You celebra primeiro aniversário com agradecimento aos clientes

Na celebração do primeiro aniversário da óptica Eyes For You, a 1 de Dezembro, os gerentes, Filipa Bicho e Hugo Bicho, renovam o compromisso de empenho e dedicação para fazerem sempre mais e melhor pelos seus clientes, a quem agradecem a confiança.

"Gostaríamos de agradecer a todos os nossos clientes que diariamente confiam no nosso trabalho, é por vocês que nos esforçamos todos os dias e nos apaixonamos dia após dia pela saúde e bem-estar visual dos nossos clientes. Não existe nada mais gratificante que o reconhecimento pela qualidade no que fazemos”, afirmam.

A Eyes For You, na Rua Vasco da Gama, Bloco B - Nº1A em Santarém, foi criada como um projecto inovador com consultório de última geração, certificado pela Entidade Reguladora da Saúde. Funciona de segunda a sexta das 10h00 às 19h00 e aos sábados das 10h00 às 13h00.