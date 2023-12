Oposição em Abrantes quer mais transparência nos processos e decisões da câmara

Relatório de transparência coloca Abrantes no 39º lugar entre 123 municípios e com menos indicadores cumpridos do que em 2022. Vasco Damas, do movimento independente Alternativacom, alerta para a necessidade de se aumentar a transparência nos processos e promover a cidadania livre e participativa.

O vereador do movimento Alternativacom na Câmara de Abrantes lamentou, durante a última reunião do executivo, a posição ocupada pela autarquia no ranking da transparência e considerou necessário “aumentar a transparência dos processos e decisões e a cidadania livre e participativa”. Vasco Damas falava a propósito do relatório que, a seu pedido, lhe foi entregue pelo município e que revela que Abrantes ocupa o 39º lugar entre os 123 municípios analisados.

O resultado, referiu Vasco Damas, “é a percentagem de indicadores que o município cumpre num total de 139” parâmetros analisados, verificando-se que são cumpridos “apenas 53”, o que corresponde a 38% do que deveria ser cumprido, ou seja, “numa leitura simplista o município de Abrantes é 38% transparente e 62% pouco transparente”. “Se estes indicadores o deixam satisfeito, a mim reforçam a preocupação para situações que andamos a alertar há já algum tempo. E o que é pior é que no último ano conseguimos perder cinco pontos percentuais, o que corresponde a menos sete indicadores cumpridos do que em 2022”, salientou o vereador, dirigindo-se ao presidente do município, Manuel Valamatos (PS).

Vasco Damas detalhou ainda que os indicadores que o município de Abrantes menos cumpre são os relativos aos domínios do urbanismo, contratação e cidadania, designadamente contratos, concessões e convenções cumpre-se (29%), transparência na gestão urbanística (25%), grau de compromisso com a cidadania (21%), “não sendo cumpridos os indicadores de acesso a informação pública e dados abertos”.

Não se alongando na resposta a este ponto da intervenção do vereador, Manuel Valamatos afirmou que confia nos funcionários que trabalham no município e lamentou que os vereadores da oposição – Vasco Damas e Vítor Moura (PSD) – colaborem pouco com a autarquia e, ao invés disso, denunciem, compliquem e dificultem o trabalho.