Balcão de Pernes da Caixa Agrícola com mais conforto e novas funcionalidades

A Caixa Agrícola de Pernes e Alcanhões foi remodelada e transformada num espaço mais moderno, jovial e iluminado, a pensar nos seus clientes e colaboradores. A inauguração das instalações, localizadas em Pernes, decorreu na quinta-feira, 14 de Dezembro, na presença do presidente da Caixa Central do Crédito Agrícola, Licínio Pina, dos órgãos sociais da Caixa Agrícola de Pernes e Alcanhões, seus colaboradores e algumas entidades de referência da freguesia.

A abertura ao público realizou-se no dia seguinte com um cocktail de boas-vindas, coincidindo propositadamente com o dia de mercado de Pernes, que decorre mesmo em frente às instalações do banco.

O presidente da Caixa Agrícola de Pernes e Alcanhões, Nuno Fazenda, explicou que as obras foram feitas porque o balcão já não garantia o conforto e as necessidades diárias, tanto de clientes como de colaboradores, o que impedia um atendimento mais eficiente e de maior qualidade. Agradeceu também a paciência e compreensão de todos durante os quatro meses em que decorreu a intervenção.

“A remodelação transformou espaços apertados em espaços amplos e luminosos e zonas amplas desaproveitadas em gabinetes úteis, mais modernos e funcionais. Todas as divisões foram dotadas de armários que servem mais próximo as necessidades funcionais da actividade. Ao nível do balcão passou a existir uma sala de reuniões que permite melhor acolhimento dos clientes, mas principalmente potenciar trabalhos com a interacção dos vários serviços", explicou.

A Caixa Agrícola de Pernes e Alcanhões serve mais de 12 mil clientes e é o único banco a operar na sua zona de actuação. A proximidade e a confiança são valores que a Caixa Agrícola de Pernes e Alcanhões privilegia há mais de um século.