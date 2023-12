De Heus – Nutrição Animal SA distinguida com a Medalha de Mérito do Município do Cartaxo

A De Heus - Nutrição Animal SA, empresa líder na produção e comercialização de alimentos compostos para animais, recebeu a Medalha de Mérito do Município do Cartaxo no 208º aniversário da elevação do Cartaxo a concelho, este mês de Dezembro. A empresa distinguiu-se pelos relevantes serviços prestados ao município na área empresarial, enquanto uma das maiores empregadoras da região, revelando também elevada responsabilidade social.

O Administrador da De Heus - Nutrição Animal, João Lobo, referiu na cerimónia de entrega da medalha que “a De Heus entende esta prestigiosa distinção como um testemunho do forte compromisso com o município e também do espírito de saudável colaboração existente entre as duas entidades, em prol do desenvolvimento económico do Cartaxo e das suas gentes”. Para além de fornecer alimentação animal de alta qualidade, a De Heus, junto à Estrada Nacional 3, em Vila Chã de Ourique, Cartaxo, apoia os produtores pecuários, oferecendo-lhes know-how de nutrição, saúde animal, criação e produção animal. Este conhecimento permite aos seus clientes atingir uma maior eficiência, progredir tecnologicamente e ao mesmo tempo reduzir o seu impacto no meio ambiente. “Cada exploração é diferente, com necessidades específicas de maneio e alimentação para os seus animais”, defende a empresa.