Laboratório de Fabricação transforma ideias em protótipos

Luís Gonçalves de Almeida, de 66 anos, engenheiro electrotécnico com uma longa carreira de gestão internacional no mercado de Telecomunicações e Fernando Monteiro de Abreu, de 64, com uma vasta experiência em mercados financeiros decidiram inovar e dinamizar a região criando a Associação Makers Unit para dar a conhecer as potencialidades da tecnologia da prototipagem, partilhar conhecimentos práticos e formar jovens nas novas tecnologias e no desenvolvimento de software aplicado para o ensino profissionalizante. Esta associação pretende ainda ajudar a desenvolver soluções para otimizar e rentabilizar os negócios das pequenas e médias empresas na região.

Ao criarem este Centro Tecnológico no Largo do Comércio 3, Parceiros da Igreja deram uma nova vida à região. A comunidade da região centro pode assim usufruir do espaço de quarta a domingo, das 10h00 às 24H. No dia em que O MIRANTE visitou o Laboratório de Fabricação, o serralheiro mecânico Rafael Mira, de 77 anos, explicou como faz algumas miniaturas de utensílios agrícolas articulados em ferro e madeira. Os seus artigos podem ser vistos nos dias em que a associação está aberta.

O FabLab de Torres Novas é o único no país que não depende de entidades públicas. Neste centro estão à disposição diversos equipamentos entre outros, 3D, CNC, Laser, UV Printer e dezenas de materiais que permitem conceber protótipos de forma económica e eficiente. Ao visitar o Laboratório de Fabricação de Torres Novas pode contar com a ajuda de uma equipa de 12 profissionais experientes e especializados em projectos de inovação e transformação digital e ainda formação e desenvolvimento de software. Um exemplo de inovação é um projecto de uma alfaia agrícola que está a ser desenvolvido para adaptar a um tractor e poder semear diferentes tipos de sementes em simultâneo. Assim conceberam o protótipo, digitalizou-se e foi criada a peça final em tamanho real para promoção e comercialização. "Esta é a nossa mais-valia, podermos transformar as ideias em realidade. Além disso, como fazemos parte do grupo de FabLab’s nacionais, partilhamos a experiência de colaboração com outros FabLab espalhados pelo país e pelo mundo."

A Makers Unit aposta ainda na consolidação de conhecimentos adquiridos nas escolas por crianças dos sete anos até jovens de 17, com bootcamps tecnológicos de programação, youtuber e videomaker, entre muitos outros. Finalmente apostam na formação para empresas nas áreas do marketing digital, comércio electrónico, ferramentas de produtividade como a inteligência artificial, etc.

No site https://www.makersunit.com/ podemos encontrar mais informação sobre a associação.