Tertúlia 71 é o mais recente espaço no Cartaxo para degustar vinhos e petiscar

A Tertúlia 71 é uma garrafeira de venda ao público, com um bar de vinhos onde os clientes podem também petiscar. Localizada no número 71 da Rua Batalhoz, a principal artéria da cidade do Cartaxo, abriu há um mês e tem conquistado os paladares mais exigentes com um cardápio que inclui o Torricado 71, composto por duas unidades de galinha e duas de presunto, folhadinhos de queijo 'chévre', queijo 'camembert' gratinado no forno com azeite, alho e ervas e os famosos ovos rotos. Está aberta de quarta a sábado das 17h00 às 23h00.

A proprietária da Tertúlia 71, Ana Andrade, mudou-se de Lisboa para o Cartaxo com o marido e a filha e está apostada em fazer do espaço, um local de encontro e de convívio, não se limitando a ter a porta aberta. No final de cada mês organiza um evento temático e o último, uma noite de fados, foi um sucesso. Para Janeiro está previsto um jantar vínico e para Fevereiro uma noite de 'stand-up comedy'.

“A recepção à abertura da Tertúlia 71 foi extremamente encorajadora e o feedback que recebemos é de que proporcionamos um espaço bastante acolhedor e diferente, que fazia falta à cidade”, refere Ana Andrade. No primeiro mês de actividade os vinhos com mais saída foram os da Adega do Cartaxo, bem como “Vara Larga” de João Mota (Cartaxo), “Dois Carvalhos” de Fernando Carvalho (Cartaxo), “Mariana” da Herdade do Rocim (Alentejo) e “Perene” da Aveleda (Douro).