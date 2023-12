Um ano complicado para os apicultores da região

A Abelhas e Companhia marca presença na actual edição do Reino de Natal de Santarém. Filipe Dionísio, apicultor, falou com O MIRANTE sobre as principais dificuldades do sector.

A Abelhas e Companhia marcou presença na actual edição do Reino de Natal de Santarém. Filipe Dionísio, 40 anos, natural do Cartaxo, é um dos rostos da empresa que tem loja física na freguesia de Póvoa da Isenta. A criação de abelhas rainhas, as produções de pólen, mel, cera de abelha e a polinização profissional são algumas das actividades da empresa. Os apiários da empresa, onde estão as colmeias, localizam-se desde a freguesia de Vale da Pedra, concelho do Cartaxo, passando por Setil, Santana, Vila Chã de Ourique, Cartaxo, Póvoa da Isenta, entre outros sítios, até à freguesia de Almoster, no concelho de Santarém.

Filipe Dionísio afirma que o ano de 2023 foi desastroso para a produção de mel. O cenário negativo deve-se, sobretudo, às alterações climáticas e à vespa-asiática. “Nós este ano perdemos mais de 100 colmeias por causa da vespa asiática”, refere. Questionado sobre medidas para combater o problema considera que poderia ser adoptada uma estratégia de combate à vespa no início da primavera. A seca de 2022 também causou um impacto negativo no sector, acrescenta. “Precisamos de abrir novas fontes de rendimento para a empresa conseguir sobreviver”, esclarece.

Em Maio de 2023 um comunicado de imprensa da direcção da Federação Nacional dos Apicultores de Portugal com o título “Apicultores portugueses esquecidos pelo Ministério da Agricultura” dava conta da exclusão do sector apícola de um apoio na ordem dos 137 milhões de euros destinado a compensar o aumento dos custos de produção da actividade agrícola e pecuária.