Águas de Santarém distinguida pelo atendimento ao cliente

A empresa municipal Águas de Santarém, entidade gestora da água e saneamento no concelho de Santarém, foi distinguida com a certificação internacional LAC – Líder no Atendimento ao Cliente, no canal presencial, sendo a primeira entidade pública a obter tal distinção no distrito de Santarém. A entrega do certificado e selo decorreu no dia 19 de Dezembro e contou com a presença do presidente do conselho de administração da Águas de Santarém, Ramiro Matos, do director-geral, Gustavo Madeira, do director comercial, Pedro Bernardino, e de Judite Manso e Florinda Ladeira, representantes do Instituto Português de Relações com o Cliente (IPRC), entidade nacional detentora da metodologia da Certificação LAC.

A certificação, de âmbito internacional, reconhece as boas práticas no que diz respeito ao atendimento presencial ao cliente, bem como o trabalho desenvolvido na prestação de um serviço de excelência, visando a melhoria da qualidade do atendimento nos serviços públicos. O programa LAC – Líder no Atendimento ao Cliente congrega duas valências: numa primeira fase a formação dos recursos humanos visando a sua capacitação e, posteriormente, a avaliação do serviço prestado ao cliente.

A certificação LAC analisa e certifica as organizações que estejam em conformidade com os parâmetros básicos de atendimento, avaliando, através de clientes mistério, a apresentação do espaço de atendimento presencial e dos profissionais, sendo escrutinados parâmetros, divididos em quatro grandes grupos essenciais: a lei da defesa do consumidor; o espaço de atendimento; a imagem profissional; e o acto de atendimento em si.

A Águas de Santarém refere que esta certificação insere-se na estratégia da empresa de prestar um serviço público de qualidade com foco nos seus clientes, mas, também, de valorização e reconhecimento dos seus colaboradores. “Ao longo dos últimos anos, e acho que é reconhecido, temos tido um foco muito próprio, muito particular para as pessoas”, refere o presidente do conselho de administração da empresa, Ramiro Matos, que felicita a equipa e expressa o reconhecimento e orgulho por esta certificação, “que, por mérito, pertence a esta equipa”.

O director-geral, Gustavo Madeira, também de olhos postos na equipa, referiu que “o dia de hoje, é um dia de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho que têm feito. Já o director comercial, Pedro Bernardino, afirmou que, de futuro, pretende-se dar continuidade a este trabalho com o alargamento do projecto ao atendimento telefónico e aos canais digitais.