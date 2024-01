Loja do Cidadão de Torres Novas com serviço inovador de videochamada

A Loja do Cidadão instalada nos pisos zero e um do edifício B do Convento do Carmo, em Torres Novas, tem ao dispor dos utentes um serviço inovador de videochamada.

A Loja do Cidadão instalada nos pisos zero e um do edifício B do Convento do Carmo, em Torres Novas, tem ao dispor dos utentes um serviço inovador de videochamada que permite realizar serviços junto de várias entidades do Estado, nomeadamente da Segurança Social. O presidente do município, Pedro Ferreira, explicou na última reunião do executivo da Câmara de Torres Novas que a “cabine especial” onde, no seu interior, os utentes podem realizar a videochamada, foi a primeira a ser colocada numa Loja do Cidadão a nível nacional.

O autarca adiantou ainda que a Loja, em funcionamento desde 22 de Maio, vai ser oficialmente inaugurada a 5 de Janeiro, na presença, entre outras entidades, do presidente Agência de Modernização Administrativa e possivelmente o secretário de Estado da Inovação.

Na Loja do Cidadão de Torres Novas funcionam os serviços do Espaço Cidadão, Espaço Empresa, Instituto dos Registos e Notariado e serviços da Autoridade Tributária. A obra, recorde-se, teve um investimento de 794.130 euros, mais IVA e foi financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).