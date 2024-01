Táxicão Mildog e As Malhas da Rezoirinha produzem camisolas para patudos

A TáxiCão através do seu serviço de banhos e tosquias (Mildog Grooming) e As Malhas da Rezoirinha, pelas mãos de Dora Barros, estabeleceram uma parceria inédita no concelho do Cartaxo, que torna As Malhas da Rezoirinha na primeira marca a tricotar camisolas para cães. O objectivo é aquecer e proteger os animais de estimação neste Inverno e as encomendas podem ser feitas através do e-mail da Mildog mildogpatudos@gmail.com ou da sua página de Facebook.

As camisolas são tricotadas à mão, com lã de qualidade – anti-borboto – e podem ser lavadas e secas na máquina. Existem várias opções de personalização, com uma patinha, às riscas, mas também podem ser lisas, por exemplo.

As roupas servem para os invernos seguintes e vão fazer toda a diferença no bem-estar dos melhores amigos. Além de protegerem das baixas temperaturas, são a primeira barreira de protecção contra sujidades ou corpos estranhos que penetram na pele e alguns animais sentem-se mais confiantes com roupas vestidas.

Dora Barros e Cremilde Santos, da TaxiCão Mildog, são amigas de infância, mas seguiram caminhos opostos, uma na área da contabilidade outra na área das letras. Por coincidência decidiram apostar no que mais gostam de fazer. Dora Barros é artesã certificada na confecção de artigos de malha e tricot. Cremilde Santos formou-se em auxiliar de veterinária, de fisioterapia veterinária e groomer (banhos e tosquias).