Portagens na concessão Brisa aumentam 2,1% em 2024

As portagens na concessão Brisa aumentaram 2,1% a 1 de Janeiro, adiantou a empresa em comunicado enviado à Lusa. “A Concessão Brisa informa que no dia 1 de Janeiro de 2024 entra em vigor o novo tarifário de portagem na sua rede”, destacou, indicando que “neste sentido, e de acordo com os mecanismos previstos na legislação aplicável, as tarifas de portagem vão registar em 2024 uma actualização de 2,1%”. A Brisa lembrou que “este valor de actualização tem como referência, conforme estipulado no contrato de concessão a taxa de inflação homóloga – Continente sem habitação – de Outubro, e o adicional de 0,1% previsto no Decreto-Lei n.º 87-A/2022 através do qual se limitou em 2023 a actualização das portagens nos termos previstos pelos contratos de concessão”.

Segundo a Brisa, apesar do aumento, “existem casos de taxas de portagem que apresentam uma variação inferior à média ou mesmo nula, sendo que, noutros casos, as taxas de portagem apresentam uma variação superior à média, por não terem sido objecto de actualização em anos anteriores”. Assim, destacou, “apenas 33 das 93 taxas de portagem aplicadas a veículos de Classe 1 serão actualizadas”, sendo que, “do total de portagens aplicáveis na rede Brisa Autoestradas, 40% mantêm-se em 2024 sem alterações de valor face a 2023”. Paralelamente, 65% das taxas de classe 1 mantêm valores de 2023, indicou a Brisa. A concessionária deu vários exemplos, sendo que o preço de uma viagem entre Lisboa e o Porto irá aumentar 0,45 cêntimos e entre Lisboa e o Algarve 0,30 cêntimos, para classe 1. A Brisa revelou ainda que prevê “investir 61,8 milhões de euros na manutenção da sua rede”, sendo que “as principais obras a realizar no novo ano vão abranger autoestradas em todo o país, nomeadamente, na A1, A2, A3, A5, A9 e A12”.