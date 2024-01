Renault envia peritos a Benavente após incêndio em viaturas eléctricas

A marca francesa Renault, responsável pela fabricação de veículos, vai enviar uma equipa de peritos ao município de Benavente já em Janeiro. A equipa francesa vai ao terreno tentar perceber o que aconteceu para que os carros eléctricos da sua marca tenham ardido quando estavam a carregar no parque de estacionamento da Câmara de Benavente. Já têm acontecido várias peritagens e visitas ao local, onde estão envolvidas a companhia de seguros e a Renault.

“O primeiro relatório emitido pelo perito dos seguros aponta para um problema relacionado com as viaturas. Mas só podemos tomar posição após as conclusões finais para que a câmara possa ser indemnizada”, explicou o presidente da autarquia, Carlos Coutinho.

Recorde-se que em Novembro arderam duas das três viaturas eléctricas que estavam no parque de estacionamento municipal. O fogo começou num carro que estava a ser carregado e propagou-se a outra viatura. O terceiro carro também chegou a ser afectado mas foram estragos de pequena monta.