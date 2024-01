Torreshopping reforça a restauração com a abertura da Pizza Hut

Abriu a 27 de Dezembro, no Centro Comercial Torreshopping, em Torres Novas, um restaurante Pizza Hut, marca que está presente em todos os distritos de Portugal. Com uma imagem moderna e apelativa, o espaço ocupa cerca de 180 metros quadrados e tem 50 lugares sentados. Com a abertura da Pizza Hut, o Torreshopping, gerido pela consultora imobiliária CBRE, reforça a sua oferta na restauração. Usufruir de uma refeição na Pizza Hut e desfrutar do ambiente único do centro comercial pode fazer parte de um plano especial em família.

Criada em 1958, a Pizza Hut está em Portugal há 33 anos, tendo actualmente 108 restaurantes.