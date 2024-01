Clínica Dentária Rosário Saramago celebra 23 anos de actividade

Localizada no Entroncamento, tem várias especialidades de Medicina Dentária. No mesmo local funciona um gabinete de medicina holística.

Clínica Dentária Rosário Saramago, no Entroncamento, celebra 23 anos de actividade

A Clínica Dentária Rosário Saramago funciona há 23 anos na cidade do Entroncamento. Presta serviços nas áreas da Ortodontia, Implantologia, Branqueamento, Cirurgia, Endodontia, Dentisteria e Higiene Oral. Fica situada na Rua 7 de Novembro de 1862, junto ao centro de saúde, e funciona de segunda a sexta-feira das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h30.

A médica dentista Rosário Saramago, formada pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, é o rosto da clínica, que tem o contributo de outros médicos dentistas de diferentes especialidades dentárias.

Participa regularmente em projectos de escolas que visam sensibilizar para a importância da higiene oral e aceita cheque-dentista.

Tem ainda ao dispor um gabinete de medicina holística ao cuidado da terapeuta Maria José Amorim com serviços de reiki, magnified healing, cura quântica, terapia de cristais, mesa radiónica, entre outros e também dá formação nessas áreas.