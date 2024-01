Farmácia Santarém completa três anos de actividade

A Farmácia Santarém, na Portela das Padeiras, funciona desde Janeiro de 2021 e tem sido a escolha de quem procura um serviço próximo, completo e de qualidade. Aberta de segunda-feira a sábado, das 09h00 às 20h00, incluindo feriados.

Além de medicamentos, oferece uma vasta gama de produtos ortopédicos, incluindo camas hospitalares e cadeiras de rodas; produtos para o corpo e bem-estar; cosmética; mamã e bebé; e ainda consultas de nutrição, audiologia e preparação individual de medicação com promoções regulares em todos os serviços.

Tem entregas ao domicílio de forma diária em todo o concelho de Santarém e em especial na Póvoa da Isenta, onde esteve sediada, e administra vacinas contra a Gripe A e Covid-19. Dispõe de parque de estacionamento privativo.

A Farmácia Santarém integra o grupo Barreto do Carmo que integra as farmácias Correia de Oliveira, das Fazendas de Almeirim e Barreto do Carmo, em Almeirim, e São José e Bonfim, na Chamusca. Localiza-se na Estrada Nacional 3, Avenida da Junta de Freguesia de S. Salvador, número 78.