PS quer mais espaços verdes na Praça Visconde Serra do Pilar em Santarém

O presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, pediu na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém para que seja reavaliado o projecto de requalificação da Praça Visconde Serra do Pilar, no centro histórico da cidade, cujas obras terminaram recentemente. A empreitada foi da responsabilidade do município.

O autarca socialista referiu que a praça merecia um cuidado especial considerando que existe um número de espaços verdes reduzido e que a cidade merecia mais do que meros canteiros. Na resposta, o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves (PSD), referiu que vai solicitar que o pedido seja avaliado, referindo também que a praça nunca teve espaços ajardinados.

O projecto vem do anterior executivo, onde o actual vereador dos espaços verdes, Nuno Russo (PS), não tinha assento. O autarca referiu que não foi tido nem achado no desenho final, reconhecendo mesmo que a praça “não tem espaços verdes suficientes” e que “é um bocadinho pobre nessa matéria”. “O pelouro não foi consultado sobre canteiros, espaços verdes ou outros, não dei nenhum parecer, não pediram nenhum parecer, não podia ter nenhuma intervenção como vereador dos espaços verdes”, explicou Nuno Russo em resposta ao vice-presidente da câmara, João Leite (PSD), que entretanto tinha aproveitado para deixar críticas implícitas ao pelouro dos espaços verdes, gerido pelos socialistas.

Para rematar o assunto e trocas de piropos entre autarcas do PSD e do PS (partidos que têm um acordo de governação do município), o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves (PSD), referiu que “se há algum responsável pelo projecto da Praça Visconde Serra do Pilar sou eu”. Explicou que o projecto foi feito por técnicos do município no anterior mandato, quando nenhum dos vereadores do actual executivo estava em funções, e deu muito trabalho a ultrapassar as exigências da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC), por se localizar numa zona da cidade das mais sensíveis em termos patrimoniais e de achados arqueológicos. “Só quem não faz é que não erra”, concluiu o presidente.