Virgínia Lopez e “A fórmula do sucesso” nos 40 anos do ISLA Santarém

O ISLA Santarém iniciou a programação dos 40 anos na quinta-feira, 4 Janeiro, com a escritora e mentora Virgínia Lopez que deu uma Masterclass à comunidade académica sob o título “A fórmula do sucesso”, no auditório Manuel Damásio.

A antiga jornalista espanhola e participante no programa “Big Brother Famosos” explorou a premissa: “Há alguma chave mágica para o sucesso?” para falar da importância da coragem, fé e persistência para alcançar objectivos na vida pessoal e profissional.

Alexandre Monteiro, com o tema “Poder de Conquistar e Influenciar Pessoas”, foi o escolhido para a segunda palestra da programação 40 anos ISLA Santarém, marcada para 10 de Janeiro.