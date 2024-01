Turismo do Centro quer atrair visitantes a Fátima todo o ano

Comissão executiva da Entidade de Turismo do Centro de Portugal visitou as cidades de Ourém e Fátima para reunir com responsáveis locais para delinear estratégias de promoção de turismo.

A Comissão executiva da Entidade de Turismo do Centro de Portugal visitou o concelho de Ourém, onde se reuniu com o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, e com a direcção da ACISO - Associação Empresarial de Ourém-Fátima. O tema central do encontro com o pároco foi discutir a realidade actual e as perspectivas futuras da actividade turística em Fátima, um dos grandes destinos de peregrinação mundial. Na conversa foi realçada a importância de monitorizar os fluxos turísticos na cidade e adoptar acções para atrair visitantes e peregrinos durante todo o ano.

Na reunião com a ACISO, associação presidida por Purificação Reis, foi apresentada a XI edição dos Workshops Internacionais de Turismo Religioso, evento que vai decorrer em Fevereiro deste ano nas cidades de Fátima e Guarda. Além disso, foi também enfatizada a importância de se promoverem os Caminhos de Fátima para potenciar turismo.

Ambos os encontros reforçaram o empenho de todos os parceiros em atrair novos visitantes para Fátima e Ourém, diversificando para além dos peregrinos, de forma a optimizar a capacidade hoteleira instalada durante todo o ano. A estratégia visa atenuar a sazonalidade da actividade turística, impulsionar as receitas e prolongar a estadia média na região.

A comissão executiva do Turismo Centro de Portugal esteve representada pela vice-presidente, Anabela Freitas, e pelos vogais Elsa Marçal, Jorge Sampaio e Luís Albuquerque, que também é presidente do município de Ourém. O Turismo Centro de Portugal é a entidade que estrutura e promove o turismo na Região Centro do país, considerada a maior e mais diversificada área turística nacional, abrangendo 100 municípios.