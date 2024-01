A evolução da Acessomatic em 25 anos de actividade

Acessomatic é uma referência no sector do comércio de componentes pneumáticos, hidráulicos e eléctricos. fotoDR

A Acessomatic, Comércio de Componentes Pneumáticos, Hidráulicos e Eléctricos, Lda, com sede em Alverca, foi criada por Acácio Sousa em 1999 tendo-se juntado a ele os sócios José Luís Rodrigues e Nuno Sousa.

A empresa começou por trabalhar na reposição de partes suplentes para a indústria, nas áreas de material eléctrico, ar comprimido e automação. Devido às solicitações de clientes alargou o seu âmbito para instalações e posteriormente projectos mecânicos para fábricas. Agora é solicitada para optimizações de processo, por quem pretende tirar maior rentabilidade, reduzir custos nas linhas de produção e adaptar processos existentes.

A maior parte do trabalho da Acessomatic é para a indústria automóvel, mas também abrange a indústria vidreira e a alimentar, por exemplo. Nos últimos anos a empresa duplicou a facturação e em 2015 e 2021 foi PME líder. Neste momento está a implementar a certificação ISO 9001.

Os 25 anos da Acessomatic espera-se que sejam assinalados com a mudança para dois pavilhões industriais com uma área de mil metros quadrados, no Carregado, para melhor responder às necessidades dos seus clientes.