A maior feira para noivos de regresso à Casa do Campino em Santarém

A Santarém Noivos, considerada a maior feira do género, está de volta à Casa do Campino, em Santarém, no fim-de-semana de 20 e 21 de Janeiro. O evento reúne empresas com soluções diferentes e originais para organizadores e futuros noivos prepararem o casamento, batizados ou outros eventos.

Os desfiles de vestidos de noiva e de cerimónia permitem encontrar o vestido ideal e o ambiente envolvente, ideias de cenários. A Casa do Campino abre portas das 14h00 às 22h00 no sábado e das 11h00 às 20h00 no domingo.

A Santarém Noivos é organizada desde 2016 por Dina Marques, fotógrafa durante 25 anos com experiência na organização de eventos, em especial casamentos.

“Estava dentro de tudo o que se passava na área das festas e casamentos e fui desafiada a organizar o evento. As coisas correram bem e aqui estamos na sétima edição”, explica com entusiasmo, deixando um convite para uma visita ao evento.