Mercadona está a contratar para o Bloco Logístico de Almeirim

A Mercadona, empresa de supermercados, está a contratar para novas lojas que abrirão em 2024. A empresa conta já com mais de 5.000 colaboradores portugueses e pretende continuar a reforçar a sua equipa ao longo deste ano, com a abertura de novas lojas e do Bloco Logístico em Almeirim.

As vagas em aberto são principalmente para operador de supermercado, auxiliares de manutenção e operador de armazém (bloco logístico) com um contrato de efectividade desde o primeiro dia, com um salário de entrada anual de 13.791,61 euros brutos e possibilidade de progressão a 18.861,84 euros (inclui subsídios de férias e Natal). Acrescem a estes valores o subsídio de alimentação diário e outros subsídios, como de domingos e feriados.

Todas as ofertas de emprego para os novos supermercados e bloco logístico têm um período inicial de formação (em lojas ou no bloco logístico já em funcionamento) teórica e prática a cargo da empresa em todas as habilidades necessárias para desempenhar o posto de trabalho, não sendo requisito ter experiência anterior.