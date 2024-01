Acordo do BEI com Novo Banco para beneficiar regiões menos desenvolvidas

O Banco Europeu de Investimento (BEI) assinou um contrato com o Novo Banco, que lhe permitirá financiar pequenos e médios projectos de investimento que possam beneficiar regiões menos desenvolvidas em Portugal, através de uma garantia de 150 milhões de euros.

Aquela garantia reforça a capacidade de financiamento e de assunção de riscos do Novo Banco, através de uma partilha de riscos de 50% relativamente a novos empréstimos a empresas portuguesas de média capitalização e a entidades do sector público, num total de 300 milhões de euros, em particular, beneficiando as regiões da Coesão.

O objectivo é promover e acelerar os investimentos, facilitando o acesso ao financiamento por parte das Mid-Caps, uma espinha dorsal, juntamente com as PME, em termos de crescimento e emprego para a economia portuguesa, através da mobilização de novos investimentos no valor de até 420 milhões de euros.

As empresas portuguesas poderão, por exemplo, beneficiar de taxas mais baixas, maiores volumes de financiamento, partilha de riscos adicionais com o Novo Banco ou necessidade de apresentar menores garantias.

Na cerimónia de assinatura que decorreu dia 11 de Janeiro, a Head of Division for Western Europe, Gemma Feliciani, e Andrés Baltar, Administrador do Novo Banco, com o pelouro da Empresas, concordaram que o contrato responde ao objectivo de prestar apoio financeiro às empresas Mid-Cap e às entidades do sector público, permitindo um financiamento competitivo e flexível, o que, por sua vez, contribuirá para a preservação e criação de emprego numa fase ainda instável do ciclo económico.