Instalação de unidade agroalimentar em Azinhaga gerou debate na assembleia municipal

A visita do executivo municipal da Golegã à EntoGreen, empresa sediada em Santarém que, após contactos com a câmara, demonstrou interesse em instalar uma Unidade de Produção Agroalimentar na freguesia de Azinhaga, na antiga fábrica SIC, foi o tema em destaque na última assembleia municipal. A bancada do PS deixou algumas preocupações e o presidente da câmara, António Camilo, referiu ser um “não-assunto” por se ter tratado apenas de “uma primeira visita às instalações” para ver como a indústria funciona.

As preocupações da bancada do PS são as transmitidas por alguns habitantes da aldeia ao presidente da Junta de Freguesia de Azinhaga, Victor Guia, e centram-se na possível perda de qualidade de vida. O impacto ambiental do “depósito de largas centenas de toneladas de resíduos orgânicos”, maus-cheiros, poluição sonora com a circulação diária de veículos pesados, e consequente degradação das vias de circulação, foram as principais preocupações mencionadas.

António Camilo deixou claro que se “está a sofrer por antecipação: foi uma primeira visita que fizemos às instalações da fábrica para ver como funciona”, sublinhou. O presidente acrescentou que nenhuma decisão vai ser tomada sem ouvir a população e o próprio presidente da junta de freguesia e revelou que recebeu dois outros contactos de empresas interessadas naquele espaço, uma delas para instalar armazéns de diversos materiais.

A Unidade de Produção Agroalimentar em Azinhaga pretende contribuir para o desenvolvimento de uma alimentação sustentável, centrando-se no desenvolvimento de tecnologias de base biológica que possibilitem reutilizar os desperdícios nutricionais que ocorrem no sector agroalimentar, reintroduzindo-os na cadeia de valor. A ser instalada, poderá, numa primeira fase, criar 40 postos de trabalho, bem como recuperar as instalações da antiga fábrica SIC, oferecendo uma nova dinâmica de desenvolvimento à Azinhaga.