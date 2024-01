Médico dentista da Póvoa de Santa Iria recebe prémio internacional

O médico dentista Vítor Brás, de 33 anos, é um dos cem melhores médicos a nível mundial, segundo o ranking de 2024 do The Global Summits Institute. Os profissionais foram eleitos com base em recomendações de anteriores contemplados e depois de avaliados os currículos e os casos clínicos.

O ranking prestigia os que ao longo do seu percurso mostraram excelência clínica e inovação, entre outros aspectos relevantes, como é o caso da clínica que Vítor Brás dirige, a Clínica Morgado da Póvoa, na Póvoa de Santa Iria, dotada de tecnologia avançada, permitindo tratamentos indolores.

Vítor Brás tem prática exclusiva em cirurgia oral e implantologia. É palestrante nacional e internacional desde os 24 anos nas áreas de cirurgia oral, implantologia, harmonização orofacial e gestão em medicina dentária. Esta é a primeira vez que entra no ranking e sente-se lisonjeado por ter sido um dos três portugueses a integrar a lista.