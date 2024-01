Clínica Boca a Boca com o dobro do espaço e melhores condições de atendimento

A Clínica Boca a Boca, em Tomar, ampliou as suas instalações para mais do dobro e reestruturou e reorganizou o espaço que é agora de 250 metros quadrados. São três salas viradas para um jardim interior – salas São Paulo, Lisboa e Angola – e duas para o Castelo de Tomar - sala Paris e sala Londres.

Para além delas tem uma sala de recobro com música ambiente (sala Capri) e ainda uma ante-sala para que os clientes possam fazer a sua higiene oral com material disponibilizado pela clínica. Os funcionários têm um vestiário onde em cada cacifo estão escritas frases motivacionais. A inauguração decorreu na sexta-feira 19 de Janeiro.

Há 24 anos na Rua Dr. João de Oliveira Casquilho, a Clínica Boca a Boca atendeu cerca de 17 mil pacientes e foi distinguida em 2023 pela Scoring no Top 5% das Melhores Pequenas e Médias Empresas (PME) de Portugal. Dispõe de uma equipa de 17 profissionais, alguns com mais de 30 anos de experiência e disponibiliza sedação consciente para quem tem medo de ir ao dentista.

A área com mais pedidos de ajuda é a Implantodontia, que recorre à tecnologia mais avançada de cirurgia guiada. A Clínica Boca a Boca tem ainda serviços de harmonização facial que possibilitam um sorriso perfeito. A directora clínica, Leila Brandão, de 53 anos, veio para Portugal aos 24 com “uma mala na mão e um diploma na outra”, como por vezes refere, e com muita vontade de trabalhar. Começou por abrir uma clínica em Oleiros, distrito de Castelo Branco, que quando vendeu tinha oito mil pacientes atendidos. O sucesso profissional e o reconhecimento público foram ampliados com o trabalho realizado em Tomar.

A Boca a Boca pratica um tratamento humanizado e tem vindo a investir para proporcionar maior conforto aos pacientes. Recentemente adquiriu um equipamento para destartarização de forma totalmente indolor.

A clínica aceita cheque-dentista e tem acordos com MaxFinance e Cofidis para facilidades de pagamento. O horário de funcionamento da clínica é de segunda a sexta das 09h00 às 19h00 e ao sábado das 09h00 às 13h00, mas pode agendar a sua consulta através do site https://www.bocaaboca.pt/.