Estão abertas inscrições para o prémio Food Fab Lab

Estão abertas até 31 de Março as inscrições para a 2ª fase da 6ª edição do prémio Food FabLab. Podem inscrever-se empresas ou empresários em nome individual, legalmente constituídos na forma de pessoas singulares ou colectivas e/ou pessoas individuais com idade superior a 18 anos.

O Prémio Food Fab Lab, tem como objectivo promover a inovação no sector agro-alimentar e o surgimento de novos produtos e/ou projectos empresariais. É uma iniciativa do INOV.LINEA – Tecnologias Alimentares do Tagusvalley, em Abrantes, que tem disponível o serviço de produção partilhada, designado como Food Fab Lab, para a comunidade científica, empresarial e educativa.

O espaço multifuncional é composto por uma cozinha e uma nave industrial, onde se encontram equipamentos e tecnologias, dedicados à transformação, investigação e produção à escala piloto de produtos alimentares.