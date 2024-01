Estabelecimentos situam-se no Parque Central do Cartaxo e no Largo de São João Baptista.

Câmara do Cartaxo concessiona três espaços comerciais no centro da cidade

Estão a decorrer os procedimentos legais de concessão do direito de exploração dos espaços 1 e 2, localizados no Parque Central do Cartaxo, junto à praça de toiros, e do quiosque situado no Largo de São João Baptista, junto à igreja matriz da cidade. A informação foi dada pela Câmara do Cartaxo em nota de imprensa. Os espaços 1 e 2 possuem uma dimensão global na ordem dos 165 metros quadrados, aos quais acresce uma área de esplanada. Destinam-se à exploração de estabelecimento de restauração e/ou bebidas, em concreto uma cervejaria, marisqueira ou hamburgueria.

O município informa que os espaços vão ser entregues para exploração no estado em que se encontram, cabendo ao concessionário o investimento necessário ao desenvolvimento da actividade. As propostas devem ser apresentadas no prazo de 20 dias úteis a contar desde 16 de Janeiro. Em relação ao quiosque no Largo de São João Baptista, que resulta da empreitada de requalificação da Rua Serpa Pinto e do Largo da Igreja, dispõe de um espaço com cerca de 15 metros quadrados.

A sua utilização destina-se à venda de periódicos, jornais, revistas e outro tipo de artigos associados, assim como venda de produtos alimentares pré-embalados, café e bebidas em regime de take away. Também é permitida a comercialização de jogos da Santa Casa da Misericórdia, pagamentos de payshop e serviços similares. As propostas devem ser apresentadas no prazo de 15 dias a contar desde 16 de Janeiro.

O município informa que é possível visitar os locais e que será agendada de acordo com a disponibilidade dos serviços municipais. Mais esclarecimentos através do email investir@cm-cartaxo.pt ou do número de telefone 243 700 261.