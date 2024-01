Gastronomia indiana apimenta pratos tradicionais ao gosto dos portugueses

Rajesh Thammishetty, dono do restaurante indiano Rasoi, em Alverca do Ribatejo, diz que os portugueses são equilibrados e preferem pouco picante na comida, sem excessos. A 16 de Janeiro celebrou-se o Dia Internacional da Comida Picante.

Atribuem-se à comida picante propriedades afrodisíacas, capazes de aumentar o fluxo sanguíneo ou acelerar o metabolismo. Mas a verdade é que um prato confeccionado com malaguetas não agrada a qualquer boca. Ao restaurante indiano Rasoi, em Alverca do Ribatejo, chegam clientes que pedem dose extra de picante e outros que pedem sem nenhum. Mas a maioria das pessoas escolhe pratos meio picantes, toleráveis.

“Adapto o picante ao gosto dos clientes. Usamos imensas especiarias nos nossos pratos mas nem todas são picantes. O que mais usamos são as malaguetas em pó e às vezes malaguetas frescas verdes e vermelhas”, conta Rajesh Thammishetty, dono do restaurante Rasoi. O picante pode ser um prazer para quem gosta ou um tormento para quem não é apreciador. Mas, segundo o empresário, o picante dos pratos indianos não altera o sabor dos alimentos: “Não é como o molho picante de compra que tem químicos e que queimamos a boca. Esses tiram o sabor à comida. Os nossos pratos preservam o sabor”.

A gastronomia indiana é caracterizada pelo uso sofisticado e subtil dos vários picantes, vegetais, grãos e frutas cultivados na Índia e a culinária de cada região, que reflecte as diferentes demografias e a dispersão étnica, bem como as crenças religiosas. O vegetarianismo, por exemplo, é praticado em várias comunidades hindus, budistas e jain. O prato do sul da Índia, Malabar, é um dos mais apreciados no Rasoi. Pouco picante, leva caril e coco. Para acompanhar os pratos mais picantes é aconselhada a Lassi, uma bebida indiana à base de iogurte com manga.

A maioria da comida indiana é ayurvédica com propriedades medicinais. Quando se cozinha carne, por exemplo, é adicionado feno-grego, uma espécie vegetal da família fabaceae. O feno-grego já desde épocas muito antigas foi utilizado pelo Homem como especiaria e como planta medicinal. É bom para a digestão.

“Não tenham medo da comida indiana porque nem todos os pratos são picantes. Se quiserem experimentar podem escolher se querem ou não picante na comida”, diz Rajesh Thammishetty.