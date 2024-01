Redesenhado SUV Ford Kuga brevemente disponível na LizDrive

A Ford já revelou a aguardada actualização do SUV Kuga marcando um passo significativo rumo à electrificação, e destacando-se pela inovação em design e tecnologia.

Produzido na fábrica da Ford em Valência, Espanha, em breve o novo Kuga estará disponível na LizDrive, concessionário Ford em Leiria, Pombal, Tomar, Santarém e Caldas da Rainha.

Com esta actualização a dianteira do Kuga foi renovada apresentando uma grelha frontal arrojada e uma barra de luzes LED. Internamente, o Kuga proporciona um ambiente mais limpo e relaxante com um ecrã táctil panorâmico de 13,2 polegadas e o sistema SYNC 4 de última geração.

Também os motores híbridos plug-in, 100% híbridos e a gasolina passaram por melhorias significativas para optimizar desempenho e eficiência destacando-se o Kuga Plug-In Hybrid, líder em vendas, com uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 7,3 segundos e uma capacidade de reboque líder na sua classe de 2.100 kg.