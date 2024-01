ScaliSaúde celebrou primeiro aniversário

A ScaliSaúde – Clínicas Médicas e Dentárias, Lda, em Santarém, celebrou no dia 13 de Janeiro o primeiro aniversário, abrindo portas a todos.

“Este primeiro ano foi de muitos desafios e conquistas. Conseguimos transportar este projecto do papel para a realidade. Por isso mesmo queríamos celebrar com todos aqueles que têm estado envolvidos nesta jornada”, sublinhou Ana Moreira Gomes, médica dentista e fundadora da ScaliSaúde, no discurso de comemoração tendo deixado também um agradecimento especial aos pacientes pela confiança depositada na equipa clínica.

A clínica dispõe de consultas de Medicina Dentária (Generalista, Próteses, Implantes e Ortodontia); Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Nutrição, Psicologia e Terapia da Fala. Tem também um conjunto de parcerias/protocolos que visam proporcionar aos pacientes uma maior rede de cuidados diversificados, em alguns casos com descontos adicionais.

Localizada na Avenida Comendador José Manuel Cordeiro, loja 6A, em Santarém, próximo da Escola Superior Agrária e da Escola Superior de Saúde. Funciona de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 19h00, e aos sábados, das 09h00 às 13h00.