Novo Banco eleito pela 6ª vez consecutiva o melhor banco de Trade Finance em Portugal

O Novo Banco foi eleito pelo sexto ano consecutivo o melhor banco na área de Trade Finance, em Portugal, pela revista internacional “Global Finance”. O prémio destaca a importância do Novo Banco no apoio à actividade das empresas e representa o reconhecimento internacional das suas competências naquela vertente de negócio.

Tendo por base vários critérios de referência como o volume de transacções, o serviço ao cliente ou a inovação, os editores desta prestigiada revista, bem como analistas do sector, gestores de empresas e especialistas em tecnologias da informação, seleccionaram os melhores prestadores de serviços na área do Trade Finance em mais de 100 países e regiões do globo.