Rampa Digital para capacitar e impulsionar negócios através de competências digitais

Programa celebra um ano em actividades e o aniversário vai ser assinalado no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche.

O primeiro aniversário do funcionamento da Rampa Digital - programa desenvolvido em iniciativa conjunta do .PT, em parceria com a google.org – assinala-se a 15 de Fevereiro, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça (OSC). O objectivo da Rampa Digital é capacitar e impulsionar negócios através da promoção de competências digitais. O evento vai reunir participantes de diversas áreas desde associações empresariais e empreendedores a autarcas, comerciantes locais e lideres de associações comerciais.

Ao longo do último ano a Rampa Digital ofereceu cursos online, estudos de caso e sessões de acompanhamento online e presenciais a cidadãos e empresas promovendo competências, literacia digital e apoio à transição digital. O programa inclui a apresentação dos principais resultados da Rampa Digital, testemunhos de participantes e impactos do projecto, a que se soma uma sessão de formação em Marketing Digital e uma sessão sobre programas e ferramentas de captação de apoio financeiro para os negócios.

A iniciativa, realizada em parceria com a Câmara de Coruche, vai ser inaugurada às 12h30 seguindo-se uma visita ao espaço do Observatório do Sobreiro e da Cortiça e um almoço buffet propício para partilha de informação e experiências entre entidades oficiais da autarquia, a administração do .PT e representantes da google.org – impulsionadores do programa – mas também entre parceiros estratégicos da Rampa Digital.

O programa tem início às 14h30 com a intervenção do presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, seguido da presidente do conselho directivo do .PT, Luísa Ribeiro Lopes. A partir das 15h00 vai haver uma apresentação dos resultados da Rampa Digital com testemunhos de convidados numa mesa redonda. Depois, um responsável da auditora Deloitte aborda fontes de financiamento, oferecendo ferramentas, instrumentos e opções específicas para pequenas e médias empresas.

Com foco em micro e pequenas empresas, especialmente em regiões marcadas por assimetrias geográficas, o programa direcciona esforços para mulheres em situação de vulnerabilidade e jovens com necessidades especiais.