Dia Litocar a 3 de Fevereiro com promoções e ofertas

O Dia Litocar, empresa de distribuição automóvel presente em oito distritos, decorre sábado, 3 de Fevereiro, das 09h00 às 18h00, com uma multiplicidade de promoções que incluem check-up gratuito com direito a uma lavagem, descontos até 50% em pneus de marcas premium, entre outras surpresas.

Em Santarém, a Litocar está localizada na zona industrial, Rua Doutor Hilário Barreiro Nunes, número 24. As dez primeiras pessoas a chegar recebem um vale de 100 euros para usufruir na próxima manutenção, até 30 de Abril de 2024.

O Dia Litocar realiza-se por ordem de chegada em todos os pontos de venda do grupo, nos estabelecimentos de Coimbra Sul, Coimbra, Figueira da Foz, Cantanhede, Viseu, Guarda, Covilhã, Castelo Branco, Aveiro, Santa Maria da Feira, Oliveira do Hospital, Torres Novas, Santarém, Leiria e Lisboa.

As ofertas estendem-se a quem quer comprar carro. Representante das marcas Renault, Dacia, Volvo, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Fuso, Honda, Hyundai e Maxus, a Litocar apresenta um lote de viaturas novas e de serviço com descontos imbatíveis. Para quem quer optar por uma oportunidade NCar, pode contar com desconto directo de 1000 euros em todas as viaturas.