HJDP faz escultura gigante para homenagear piloto Paulo Gonçalves falecido no Dakar

A HJDP, empresa de Constância, desenvolveu com os seus parceiros uma homenagem ao falecido piloto Paulo Gonçalves. A inauguração da obra está marcada para sábado, 10 de Fevereiro, em Esposende.

O piloto Paulo Gonçalves, falecido a 12 de Janeiro de 2020 após queda na 42.ª edição do Rali Dakar, foi eternizado pela empresa HJDP, de Constância, através de uma escultura de oito toneladas e cinco metros de altura, que procura representar a sua grandiosidade humana e desportiva. A escultura, composta por peças mecânicas usadas, foi idealizada pelo fotojornalista e artista Paulo Jorge Maria e representa o piloto e a sua moto em acção, em plena corrida numa duna no deserto, na Arábia Saudita, onde perdeu a vida. Se fosse vivo, Paulo Gonçalves faria 45 anos a 5 de Fevereiro.

Com sede no Tecnopólo do Vale do Tejo, em Abrantes, e fábrica na Zona Industrial de Montalvo, em Constância, a HJDP tem como principal actividade o fabrico de máquinas e equipamentos para a indústria alimentar, apresentando ainda outras áreas de intervenção, tais como, manutenção industrial, serralharia civil e mecânica, corte, quinagem, maquinação, instalações eléctricas, automação e programação.

Entre os trabalhos mais solicitados pelos clientes estão sistemas de higienização; sistemas de drenagem; linhas automáticas, mobiliário em inox e estruturas metálicas, de acordo com a necessidade e especificidade do cliente.

A HJDP tem tido uma evolução constante e consistente, tendo neste momento capacidade técnica e humana para desenvolver soluções para os diversos sectores da indústria. Daniel Pereira é o gerente e responsável pela área comercial da HJDP Alimentar e garante que a melhor publicidade que a empresa pode ter é um cliente satisfeito.