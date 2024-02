Mercadona distribui 600 milhões pelos funcionários

A Mercadona decidiu partilhar 600 milhões de euros dos seus lucros com os seus colaboradores. O montante é superior em 50% em relação a 2023, ano em que o valor total distribuído foi de 405 milhões de euros. A empresa tem cerca de 100 mil pessoas ao serviço, que além deste montante recebem também prémios por objectivos.

Desde que foi decidido distribuir lucros, em 2001, a Mercadona já entregou mais de 5.580 milhões de euros aos funcionários. A empresa refere que em “Março, os colaboradores, após o primeiro ano e caso atinjam as metas e objectivos definidos no início do ano, receberão um salário extra, valor que ascende a dois salários depois de alcançados cinco anos de antiguidade”. Este ano, excepcionalmente, os colaboradores receberão adicionalmente um prémio extra correspondente a metade do seu salário, acrescenta a empresa.

Para a Mercadona “esta medida evidencia que os colaboradores da Mercadona são os principais responsáveis pelo sucesso da empresa, que uma vez mais confirmaram ser o maior ativo para os "Chefes" (como internamente a empresa designa os seus clientes)”. A empresa sublinha que “o compromisso com a melhoria constante da eficiência produtiva e da gestão têm como resultado um Carrinho de Compras com mais qualidade e económico no mercado”.

A empresa destaca que tem uma política de conciliação entre a vida profissional e pessoal dos seus colaboradores. “Em Portugal, entre outras medidas, a empresa oferece a possibilidade de descanso de dois dias consecutivos para quem tem uma jornada de trabalho de segunda a domingo nas lojas e bloco logístico, o que faz com que cada colaborador possa usufruir de pelo menos oito fins-de-semana (sábado + domingo) por ano de descanso”, refere a Mercadona.