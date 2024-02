Sorteio e entrega de prémios da campanha de apoio ao comércio local em Ourém

A sala principal do Teatro Municipal de Ourém acolheu, na noite de 11 de Janeiro, o sorteio da campanha “No Natal compre no comércio local e ganhe prémios”. A iniciativa, que decorreu entre 1 de Dezembro de 2023 e 6 de Janeiro de 2024, visava premiar os clientes do comércio local com vouchers de 50 euros, convertidos em compras no mesmo estabelecimento dos cupões premiados, bastando para o efeito que as compras efectuadas atingissem um mínimo de 15 euros.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, e os vereadores Humberto Antunes, Isabel Costa e Micaela Durão realizaram o sorteio que determinou os 405 vouchers premiados, três por cada um dos 135 estabelecimentos aderentes à campanha, promovida pelo município em conjunto com a ACISO – Associação empresarial de Ourém – Fátima.

Luís Miguel Albuquerque expressou a sua satisfação com os resultados positivos da quarta edição da campanha, reafirmando o compromisso de continuar com a iniciativa em anos futuros. O edil destacou que, para além dos 405 vouchers sorteados, os estabelecimentos aderentes terão também a oportunidade de descontar os cerca de cinco mil vouchers entregues aos estudantes do concelho até 31 de Março, contribuindo assim, de forma determinante, para a dinamização do comércio local.

Na ocasião foram também entregues os três prémios do Concurso de Montras Digital “Este Natal a Montra também é virtual”, uma organização da ACISO com o apoio do município.