A Clínica Central do Carregado está ao serviço da população há quarenta anos

O pediatra Jorge de Aguiar, da Clínica Central do Carregado, continua a ser o motivo pelo qual a mesma é uma referência para os pais de crianças. A alergologia pediátrica, é a área a que sempre dedicou mais tempo de investigação.

A Clínica Central do Carregado localiza-se no lote 5 da Praceta Pedro Álvares Cabral.

O horário semanal é das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 19h00, de Segunda-feira a sábado e tem facilidade de estacionamento.

Jorge de Aguiar, actualmente com 75 anos, foi médico de família no Centro de Saúde do Carregado, iniciando depois a especialidade de Pediatria no Hospital de Vila Franca de Xira, onde se manteve e fez toda a carreira hospitalar, até à reforma. Conciliou sempre essa actividade com o seu consultório.

A Clínica Central do Carregado conta com as especialidades de Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Dermatologia, Endocrinologia e Diabetes, Ginecologia e Obstetrícia Imuno-alergologia para adultos e crianças, Medicina Dentária (adultos e crianças), Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia, Neurologia Pediátrica, Oftalmologia (adultos e crianças), Ortopedia (adultos e crianças), Otorrinolaringologia, Psicologia Clínica, Psiquiatria, Psiquiatria da Infância e Adolescência, Terapia da Fala (adultos e crianças) e Urologia.