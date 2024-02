ASAE de Santarém apreende mais de 30 mil litros de aguardente

partilhe no Facebook

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu perto de 30 mil litros de aguardente vínica num operador económico e instaurou um processo criminal por produto vitivinícola anormal falsificada. Em comunicado, a ASAE refere que a acção de fiscalização direcionada à preparação, distribuição e comercialização de aguardente vínica foi realizada através da Unidade Regional do Sul – Unidade Operacional de Santarém, com o apoio da Brigada Especializada dos Vinhos e dos Produtos Vitivinícolas.

A autoridade apreendeu 29.485 litros de aguardente, que ascende a mais de 33 mil euros. Na nota é ainda referido que a ASAE irá continuar a desenvolver acções de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, “em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores”, assim como na defesa de um setor crucial para a economia nacional.