Abertura da clínica médica Physio Entre-Linhas no Entroncamento

A clínica Physio Entre-Linhas, no Entroncamento, surgiu com o propósito de inovar na região centro, juntando a fisioterapia, a ortopedia e a componente do fitness e pilates clínico num só espaço. Localiza-se no Clube Entre Linhas, na Rua de Entre Linhas, número 2 e tem parceria com a Farmácia Carvalho, também na cidade e o ginásio Fitness Factory, dentro do Clube Entre Linhas. O horário da Physio Entre-Linhas é de segunda a sexta das 09h00 às 20h00 e ao sábado das 09h00 às 13h00.

Segundo as sócias-gerentes, Andreia Reis e Daniela Branco, fisioterapeutas, licenciadas pela Escola Superior de Saúde do Alcoitão, a Physio Entre-Linhas foi idealizada com o objectivo de promover um acompanhamento individualizado, onde cada paciente é avaliado e tratado em gabinete privado, tendo por base a melhor evidência científica. Acreditam que a fisioterapia, através de um conceito inovador no processo de reabilitação, aliada à prática do exercício e acompanhada pela medicina, são o futuro, não só para reabilitar um paciente como prevenir lesões.

A Physio Entre-Linhas tem como director clínico, o médico ortopedista Eduardo Carpinteiro, especialista em traumatologia e ortopedia, e conta com três grandes áreas da fisioterapia: fisioterapia músculo-esquelética, orientada pelo fisioterapeuta Nuno Pombeiro, fundador das clínicas Nova Physio em Lisboa; fisioterapia pélvica, orientada pela fisioterapeuta Andreia Reis, mestre em fisioterapia na saúde da mulher pela Escola Superior de Saúde do Alcoitão; e fisioterapia neurológica, orientada pela fisioterapeuta Daniela Branco, que está a terminar o seu mestrado em Práticas Avançadas de Fisioterapia.