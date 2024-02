McDonald’s abriu em Rio Maior e criou 60 postos de trabalho

O McDonald’s Rio Maior abriu na sexta-feira, 2 de Fevereiro, na Avenida Dr. Mário Soares, Sítio do Espadanal. Vai ser gerido pela franquiada Xhonané Geallad, é o 200º da marca em Portugal e contribuiu para a criação de 60 postos de trabalho, número que irá aumentar com o desenrolar da actividade.

O novo restaurante apresenta o serviço McDrive com um dos designs mais arrojados da McDonald’s, disponibilizando duas pistas de acesso que permitem um atendimento ainda mais rápido. Tem capacidade para 127 lugares sentados no interior e 54 na esplanada, que contempla um parque infantil. O parque de estacionamento disponibiliza 43 lugares.

Xhonané Geallad mostrou-se orgulhosa de abrir o 200º restaurante McDonald’s nos seus 20 anos de franquiada e garantiu que a marca vai reforçar o seu compromisso enquanto agente social, comprometendo-se a dinamizar a comunidade local.

O McDonald’s Rio Maior dispõe de McCafé com destaque para as ofertas de pequeno-almoço e serviço McDelivery com os parceiros Uber Eats e Glovo. Apresenta um design arrojado, áreas amplas e modulares que evidenciam o sabor e a frescura dos produtos da marca.

O espaço inclui as mais recentes tecnologias como os quiosques que permitem realizar e pagar o pedido autonomamente, tomadas USB e carregadores wireless. A marca compromete-se com a eficiência energética através de um sistema de produção de energia renovável por meio de 57 painéis fotovoltaicos.