Book da Coleção Spring/Summer 2025 da área dos curtumes

No dia 1 de Fevereiro, no Museu do Curtume em Alcanena, a APIC – Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes promoveu uma sessão de apresentação do Book da Coleção Spring/Summer 2025, com o objectivo de reforçar a capacitação das empresas de curtumes e da fileira no desenvolvimento de produto, para uma abordagem aos mercados internacionais, apresentando produtos inovadores que respondam às suas exigências.

O evento contou com a presença de João Carvalho, criador do projecto Artspace e consultor técnico para o desenvolvimento de novos artigos, que explicou as várias inspirações por trás da colecção. Durante a apresentação foram revelados detalhes sobre as peles acabadas e os protótipos. Foram também dadas informações sobre dois projectos importantes: o PT Leather in Design e o projecto de Internacionalização IN-LEATHERS. Na parceria estão envolvidos também o CTIC – Centro Tecnológico das Indústria de Couro, CFPIC, CINDOR.