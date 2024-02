Casal da Coelheira eleito produtor do ano na categoria de Vinhos Tranquilos

O Casal da Coelheira foi eleito produtor do ano 2023 na categoria Vinhos Tranquilos. A distinção, divulgada a 31 de Janeiro, foi atribuída pelo enólogo Aníbal Coutinho e a escolha foi feita a partir de uma lista de dez nomeados, divulgada no site do mesmo, a 16 de Janeiro, que incluía alguns dos mais prestigiados produtores.

Vinho tranquilo é todo o vinho que não contém gás - ao contrário dos vinhos espumantes e frisantes - nem é fortificado ou generoso. Os vinhos tranquilos podem ser tintos, brancos ou rosé.

O Casal da Coelheira nasceu no Tramagal, da paixão familiar de três gerações e abrange 250 hectares, ao longo das margens do Tejo. Na vinha destacam-se as castas nacionais de maior potencial qualitativo, sem esquecer as referências internacionais.

A utilização de pisadores mecânicos e um avançado sistema central de controlo de temperaturas permite processar uva em função das características de cada vinha, fermentando separadamente todas as castas até ao momento em que os enólogos decidem a combinação perfeita entre os diferentes vinhos produzidos.