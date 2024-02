Coruche tem uma empresa de catering com parcerias em várias localidades

A deCatering tem como missão concretizar os desejos dos clientes, através da boa comida e do bem servir em casamentos, aniversários, baptizados, eventos corporativos, almoços/jantares ou cocktails de boas-vindas.

Para além de Coruche, tem parceria com espaços em Alvega (Abrantes), Foros de Almada (Benavente) e Alpiarça, bem como flexibilidade para se deslocar a casa dos clientes ou fornecer o material necessário ao evento.

Os pratos mais apreciados da deCatering são a cataplana de carne e de peixe, o bacalhau à deCatering e o bacalhau com broa, a carne de porco à deCatering, a bochecha de porco à alho grelhada e as sopas de peixe, creme de legumes e caldo verde.

A imagem de marca da empresa é a simpatia, espírito de equipa e entreajuda entre os colaboradores. “O mais gratificante no nosso trabalho é a felicidade, tranquilidade e boa disposição dos clientes. Passar pela sala e felicitarem-nos pelo serviço prestado”, afirma Domingos Matilde, gerente da empresa, cuja denominação é: Domingos e Edgar de Catering, Ldª.

Foi uma passagem pelo ramo da hotelaria que despertou em Domingos Matilde a vontade de formar a sua própria equipa. Com apenas 19 anos convidou colegas e iniciou workshops para eles aprenderem como deveria ser o serviço. A empresa nasceu a 6 de Fevereiro de 2019 e marca presença, desde há três anos, na banca dois do Mercado Municipal de Coruche com os seus doces e salgados.