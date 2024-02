Novo Volkswagen ID.7 apresentado na Carby Santarém

A Carby em Santarém anunciou a chegada do Volkswagen ID.7, o novo topo de gama 100% eléctrico da Volkswagen.

A Carby Santarém preparou um evento exclusivo para assinalar a chegada do novo topo de gama 100% eléctrico da Volkswagen, o ID.7. A apresentação do modelo realizou-se na tarde de sexta-feira, 9 de Fevereiro, na Carby Volkswagen Santarém, localizada na Zona Industrial de Santarém ao quilómetro 73,8 da Estrada Nacional 114. O Volkswagen ID.7 oferece uma autonomia de 621 km (protocolo WLTP) e é o primeiro modelo da marca alemã a oferecer de série um “Head-up display” com realidade aumentada. Função de massagem nos bancos e uma climatização inovadora.