Asfertglobal anuncia novo crescimento exponencial de vendas

A Asfertglobal, multinacional portuguesa especializada no desenvolvimento e comercialização de soluções de Biofertilização, Bioestimulação e Bioproteção, anunciou um crescimento de 36% do seu volume de negócios em 2023 e um aumento de 20% do número de colaboradores.

A estratégia de expansão da Asfertglobal demonstrou um enorme sucesso, com um aumento significativo nas vendas em mercados-chave como Portugal, Polónia, Africa do Sul, Estados Unidos e México, destacando-se a crescente procura por soluções de biofertilização.

Nesta linha de produtos, registou-se um aumento de 50% nas vendas de Kiplant Allgrip e Kiplant iNmass, soluções que têm dado a resposta aos grandes desafios da agricultura. “Estamos extremamente satisfeitos com os resultados excepcionais que alcançámos em 2023.” refere Paulo Iria Antunes - Director de Operações (COO) da empresa.

O objectivo da Asfertglobal, que tem sede em Santarém, continua a ser a liderança no sector, procurando estar sempre na vanguarda do desenvolvimento e inovação, para garantir não só a produtividade das culturas, mas também a preservação dos recursos naturais, sustentabilidade e economia circular.