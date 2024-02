Abrantes instala contadores inteligentes para reduzir perdas de água

A Câmara de Abrantes, através dos Serviços Municipalizados, vai investir 75 mil euros na instalação de contadores inteligentes dando continuidade a uma medida iniciada em 2019 para reduzir as perdas de água no concelho, informou na sessão camarária de 7 de Fevereiro o presidente do município, Manuel Valamatos. Nesta fase vão ser instalados ao longo dos próximos 60 dias mais 840 contadores sendo 595 dos dispositivos colocados em habitações e 245 em grandes consumidores, que vão passar a pagar “verdadeiramente aquilo que gastam”, deixando de haver estimativas de consumo.

De acordo com o autarca socialista, o projecto-piloto que arrancou em 2019 com a instalação de 23 contadores de água inteligentes na Esteveira “correu sem falhas e foi totalmente ao encontro das expectativas” permitindo a leitura automática assim como a identificação de fugas nas casas das pessoas e um maior controlo no consumo. “Já foram pessoas avisadas que possuíam uma fuga em casa à custa de termos instalado este tipo de contador”, salientou Valamatos.

Apesar de Abrantes ser “um dos municípios com menos perdas” de água, sublinhou o autarca, continua a haver desperdício através de fugas que se traduz em “muitos milhares de euros”. Nesta fase vão avançar em primeiro com a instalação dos contadores nos grandes consumidores nas localidades de Barrada, Água Travessa, Foz, Brunheirinho, Vale Horta e Vale Cortiços. Além das habitações particulares serão também instalados contadores nas bocas-de-incêndio de maior utilização para um maior controlo das perdas.